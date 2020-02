I casi di Napoli e Parma sollevano il dubbio: a cosa serve il VAR?

© foto di Federico De Luca

Le accuse di D'Aversa e Lucarelli, ancor prima quelle di Giuntoli: se il VAR non interviene in casi chiaramente da moviola come il calcio di rigore negato a Milik ieri a Napoli e i due chiesti a gran voce a Parma, senza nessuna risposta, esattamente a cosa serve? Se la tecnologia non interviene lì dove il caso è facilmente risolvibile con un occhiata alle immagini, a chi giova? Perché aspettare fino a dieci minuti per una decisione se poi quando gli episodi ci sono e vanno verificati, questo non avviene? E ancora, perché non c'è una presa di responsabilità della categoria al riguardo?

E' stato il weekend orribile della categoria arbitrale quella appena trascorsa, peggiorata dalla supponenza del signor Di Bello, che a sentire D'Aversa ha persino irriso i suoi giocatori a metà tra i tempi, non esattamente un esempio edificante. Contro una squadra che ha subito torti e favori come tutte le squadre di Serie A in queste 23 giornate, né più né meno e che non ha mai recitato il ruolo della vittima sacrificale, non ce ne sarebbe stato neanche il motivo. Ma che non ha saputo trattenersi dopo l'atteggiamento della terna arbitrale di ieri e soprattutto del mancato utilizzo della sala VAR in una gara importante per i rispettivi obiettivi. Un mancato utilizzo che riporta l'utilizzo del VAR a diciotto mesi fa, alle domande sull'effettiva utilità della tecnologia.