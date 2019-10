Caso stella, Conte risponde ad Agnelli. Ma patron Juve non ha mai parlato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dispiace che Agnelli sia intervenuto. Ha dato importanza a una proposta becera, volgare e priva di valori, ha dato spazio all'ignoranza. Non ringrazio proprio nessuno". Antonio Conte oggi pomeriggio si è espresso così, nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Juventus, sulla petizione dei tifosi bianconeri per togliere la sua stella dallo Stadium e il conseguente intervento in sua difesa del suo ex presidente, Andrea Agnelli.

Una risposta forte e seccata, relativa però a un commento di Agnelli che - almeno pubblicamente - non c'è mai stato. Come sottolinea Sky Sport, il patron della 'Vecchia Signora' avrebbe infatti fatto sapere di non aver rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla petizione dei tifosi sulla rimozione dallo stadio della stella dell'attuale tecnico nerazzurro.