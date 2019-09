Champions -1 - Napoli, obiettivo rivincita. E passare il girone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'obiettivo è quello di dimenticare l'anno scorso, quando una super parata di Alisson su Milik eliminò, di fatto, il Napoli. Girone molto più semplice rispetto a quello già visto contro Liverpool, appunto, e il Paris Saint Germain. Bisogna arrivare almeno al secondo posto per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League.

Il mercato -

Oculato, come quasi sempre. Il messicano Hirving Lozano è quel qualcosa in più, arrivato per 40 milioni di euro dal PSV Eindhoven. Poi colpi funzionali, come Di Lorenzo sulla destra dall'Empoli, oppure Manolas, dalla Roma, scambiato per Diawara e 21 milioni, per sostituire il partente Raul Albiol. A centrocampo invece è arrivato Elmas, giovanissimo ma che ha impressionato per maturità nelle prime uscite con gli azzurri. Niente grande colpo, alla James Rodriguez o alla Icardi.

La stella - Kalidou Koulibaly

Cento milioni per me non possono bastare. E infatti il senegalese è rimasto a Napoli nonostante i tanti interessamenti, mentre la richiesta era di circa centocinquanta. Oramai da sette anni in azzurro, è il perno della retroguardia e con Manolas forma una coppia difficilmente superabile.

La possibile rivelazione - Hirving Lozano

Il messicano è fuori dai titolari, ha come avversario un mostro sacro come Josè Maria Callejon. La sua duttilità può aiutarlo a ritagliarsi uno spazio importante, sia sulla sinistra che in attacco. Veloce, tecnico, senso del gol, ha già timbrato il suo primo cartellino contro la Juventus.

L'undici tipo

Il 4-4-2 di Ancelotti ha dei presupposti molto offensivi, con Fabian Ruiz che può essere l'equilibratore per un eventuale tridente offensivo. Perché Callejon ha la licenza di offendere, mentre lo spagnolo rimane più coperto. In mezzo Allan e Zielinski, davanti attacco dei piccoletti fra Mertens e Insigne. Coppia di difesa tra Manolas e Koulibaly, esterni offensivi come Ghoulam e Di Lorenzo. Outsider Mario Rui.

Oggi giocherebbe così - (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.