"Che senso ha portare Dybala e non utilizzarlo?" La Joya e il like su Twitter, poi rimosso

Il suo mancato utilizzo nella gara della Juventus contro il Crotone ha fatto discutere: Paulo Dybala è rimasto deluso per non essere sceso in campo allo Scida e nel post gara della sfida contro gli Squali la Joya ha risposto con un like su Twitter al commento della giornalista Fabiana Della Valle: "Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?". Poco dopo il like è stato rimosso, ma resta il fatto che l'argentino non ha mandato giù al 100% l'esclusione.