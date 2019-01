Chi è Perri: il "nuovo Alisson" senza ancora un gettone tra i pro

Curiosissimo il caso di Lucas Perri, portiere molto cercato in Italia ma che in Brasile non conosce quasi nessuno. Zero presente da professionista per il portiere classe 1997, su cui però in molti sono pronti a scommettere: di certo il San Paolo, che per una cessione chiede cifre molto importanti, specie per un calciatore che non si è mai confrontato col professionismo.

In campo - In patria il portiere è definito il "nuovo Alisson" sia per la somiglianza fisica con l'ex Roma attualmente al Liverpool, sia per le doti tecniche. Non avendo mai giocato da professionista difficile scommettere a occhi chiusi sulle sue qualità, ma con le giovanili pauliste ha fatto grandissime cose e sembra pronto per un ruolo da protagonista anche nel Brasilerao.

Carriera - Brasile Under 20 e San Paolo B le sue uniche due squadre: si è distinto nel Settore Giovanile come scritto, ma fino ad ora il momento dell'esordio in Prima Squadra non è ancora arrivato.

Dicono di lui - "Perri è uno dei migliori giovani in Brasile se non il migliore. Tutti dicono che è il nuovo Allison, ha passaporto comunitario anche se non ha giocato in Prima Squadra perché ha due portieri forti davanti a sé e è ancora giovane". (Andersinho Marques, esperto di calcio brasiliano)

Il mercato - In questo momento sembrano essere due le squadre a contenderselo: Fiorentina e Sampdoria, coi viola che lo vorrebbero affiancare a Lafont e i blucerchiati alla ricerca di un sostituto di Audero, che quasi certamente la Juve vorrà riportare a casa a giugno prossimo. Per la sua partenza tuttavia sembra che il San Paolo sia intenzionato a chiedere cifre importanti, dai dieci milioni in su.