Chi è in uscita? Da Gumus a Kouame e Biraschi, il punto sul Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti i calciaotri in uscita dal Genoa, col tecnico Andreazzoli che ha dato indicazioni ben precise sulla rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato. E nella lista dei partenti non mancano delle sorprese.

VERSO L'ADDIO - Fra i giocatori dati in uscita in casa Genoa ci sono anche i nuovi acquisti Sinan Gumus e Filip Jagiello che potrebbero partire in prestito. Thomas Rodriguez ha mercato in Spagna e in Grecia, mentre Jawad El Yamiq potrebbe partire nuovamente dopo il prestito al Perugia.

IN FORSE - Il futuro di Federico Marchetti resta ancora incerto, così come quello di Christian Kouame: l'attaccante ha tanto mercato sia in Italia che all'estero, ma la società lo farà partire solo a fronte di una super offerta. Situazione simile per Davide Biraschi. Il Genoa non vorrebbe cederlo, ma attenzione a possibili offerte da qui a fine mercato.