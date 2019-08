Chi è in uscita? Da Icardi a Dalbert e Joao Mario, il punto sull'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Estate di rivoluzioni in casa Inter, tanto in entrata quanto ovviamente in uscita. Salutati Nainggolan e Perisic, la società nerazzurra ha ancora diversi casi aperti da sistemare entro il 2 di settembre.

VERSO L'ADDIO - Mauro Icardi. E' lui il grande ago della bilancia dell'ultima parte del mercato interista. Maurito è in uscita e questa è cosa nota, anche se resta ancora da capire quale sarà la destinazione. Ad oggi sembra in vantaggio la Roma, ma Napoli e Juventus non sono fuori dai giochi. Una volta capito quale sarà la destinazione del centravanti, spazio anche agli altri addii: per Joao Mario è tramontata l'ipotesi Wolverhampton, in corsa resta il Monaco. Sarà addio anche per Samuele Longo col Deportivo in forte pressing.

IN FORSE - Dalbert sembrava in uscita nelle prime settimane di mercato. Dopo una buona preparazione agli ordini di Conte però la sua situazione è leggermente cambiata e oggi il suo addio non è scontata, anche se la Fiorentina resta interessata. Quindi Federico Dimarco: per il momento l'Inter ha respinto gli assalti di Genoa e Atalanta, ma da qui a fine mercato la situazione potrebbe cambiare.