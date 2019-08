Chi è in uscita? Da Olsen a Schick, il punto sulla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi ha oramai trovato l'accordo con il Galatasaray, l'ultimo che in casa Roma è da depennare nella lista dei cedibili. Prestito con diritto di riscatto, ingaggio da 4 milioni di euro, una buona scelta per i giallorossi che avevano messo fuori dal progetto il centrocampista campione del Mondo.

VERSO L'ADDIO - Sicuramente Robin Olsen, portiere arrivato un anno fa dal Copenaghen. C'era una trattativa con il Montpellier, anche in fase parecchio avanzata. Ora è saltata perché in Francia ci è finito Geronimo Rulli - anni fa nel mirino del Napoli - ed è anche difficile costruire un'alternativa. In Danimarca lo riabbraccerebbero volentieri. Non ha grande mercato nemmeno Maxime Gonalons, l'anno scorso a Siviglia, mentre Coric piace a Hellas Verona e Spal: non sarà facilissimo piazzarlo.

IN FORSE - Patrik Schick lo è più per una questione di ingaggio - e minusvalenze - che non per l'effettiva intenzione di cederlo da parte della Roma. Vorrebbe il Borussia Dortmund, dopo avere detto di no al Newcastle, percepisce più di 3 milioni di euro. E Defrel? Andava tutto verso la chiusura, due settimane fa, con il Cagliari. Poi c'è stato un cambio nell'operazione - deciso dai sardi - e quindi per ora è stand-by. Pure lui dovrebbe salutare, alla fine.