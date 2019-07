Chi è in uscita? Fiorentina, Veretout verso la definizione. Rebus Chiesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé è stato chiaro: "abbiamo 75 giocatori tesserati e almeno 60 non sono funzionali al progetto". Un'ammissione inaspettata per i numeri in questione che anticipava un lavoro lungo e complesso per la nuova dirigenza gigliata. E infatti almeno fino ad agosto di acquisti ne arriveranno ben pochi, con ogni energia che sarà indirizzata verso le cessioni.

Il primo sarà Veretout - E' il segreto di Pulcinella. Quel che resta da capire è: Milan o Roma? Il francese da tempo ha espresso la propria volontà di cambiare aria e infatti la sua presenza nel ritiro di Moena è stata piuttosto marginale. I rossoneri continuano a voler inserire Biglia nell'operazione, la Roma nelle ultime ore sta accelerando arrivando a mettere sul piatto 18/19 milioni a dispetto della richiesta viola da 25. Col francese, invece, esiste già una base di accordo per un quinquennale da 2,5 milioni a stagione.

Rebus Chiesa e tanti esuberi da piazzare - Impossibile non partire da Federico Chiesa. La Juventus ha una base di accordo col padre, ma il presidente Commisso è stato chiaro sulla volontà di trattenerlo e nelle prossime ore, a Chicago, ribadirà il concetto anche al diretto interessato. In difesa permangono dubbi sulla permanenza di German Pezzella, seguito con interesse dal Milan. Mentre Vitor Hugo sembra sempre più vicino alla cessione con Besiktas e Leganes che si danno battaglia. Gli esuberi gigliati però come detto sono tantissimi e vanno da Cristoforo a Thereau passando per Dabo, Eysseric e Saponara. Fra i possibili partenti c'è pure Giovanni Simeone, ma in questo caso molto dipenderà dall'entità delle eventuali offerte che dovranno comunque sfiorare i 15 milioni di euro.