Chi è in uscita? Napoli, addio a Rog-Inglese. Verdi può essere il prossimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli di Carlo Ancelotti ha già messo a segno colpi importanti per quanto riguarda il mercato in entrata, nella fattispecie leggasi i nomi di Manolas e Di Lorenzo. In attesa di Elmas e James, però, la società azzurra dovrà anche valutare la questione uscite, seppur non siano previsti scossoni di grande livello dopo gli addii di Grassi, Sepe, Albiol e Diawara.

Il primo sarà Inglese - La cessione dell'attaccante al Parma è oramai cosa fatta: arrivato in azzurro per una cifra complessiva di 11 milioni, il Napoli la prossima estate (quando il Parma dovrà riscattarlo) incasserà 18 milioni oltre ai 2 per il prestito oneroso.

Rog verso Cagliari, testa a testa per Verdi - Dopo Inglese, il prossimo a lasciare Dimaro sarà con ogni probabilità Marko Rog. Il croato è vicinissimo al Cagliari dopo che i sardi hanno messo sul piatto 18 milioni di euro. Un altro nome pesante in uscita è quello di Simone Verdi: la richiesta è ferma sui 25 milioni, per il suo futuro è testa a testa fra Torino e Samp. Lorenzo Tonelli continua a piacere al Lecce, mentre Mario Rui non è ancora certo dell'addio nonostante il pressing di Torino e Zenit San Pietroburgo. Chiusura con Elseid Hysaj: l'arrivo di Di Lorenzo riduce di molto gli spazi dell'albanese che continua a piacere non poco all'Atletico Madrid.