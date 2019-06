Chi è Jony, vicino alla Lazio: corsa e piedi educati sulla corsia mancina

© foto di Federico Gaetano

Jonathan Rodriguez Menendez, meglio conosciuto come Jony, potrebbe diventare presto il primo rinforzo della Lazio. L'esterno sinistro del Malaga, che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Alaves ad altissimi livelli, arriverà in Italia per soli 2 milioni di euro: un indennizzo per la mancata promozione in Liga pattuito col giocatore (il cui contratto è in scadenza nel 2020), che firmerà un quadriennale da 1,5 milioni.

Corsa e assist - Lo spagnolo, classe 1991, sarà presumibilmente un'alternativa a capitan Lulic sulla corsia mancina: i biancocelesti sperano che abbia più fortuna di Jordan Lukaku e Durmisi, falcidiati dagli infortuni e mai capaci di incidere con una certa continuità. Jony ha caratteristiche più offensive del bosniaco e può adattarsi bene anche a moduli diversi dal 3-5-2 adottato principalmente da Inzaghi: la sua facilità di corsa e il piede educato (11 assist nell'ultima Liga, meglio hanno fatto solo Messi e Sarabia) potrebbero rivelarsi utili anche in un 4-4-2 o in un 4-3-3, dove il ragazzo passato dalle giovanili del Barcellona potrebbe rivelarsi un'arma ancora più efficace.