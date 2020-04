Chi in Champions se i campionati si fermano? La Premier: il lockdown favorisce il City

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

PREMIER LEAGUE

La classifica attuale - Nel massimo campionato inglese mancano nove giornate al termine del campionato, ma ci sono anche squadre che hanno un turno da recuperare. Dettaglio non da poco in caso di conclusione anticipata del campionato. Questa la classifica.

Liverpool 82; Manchester City* 57; Leicester 53; Chelsea 48; Manchester United 45; Wolverhampton e Sheffield United* 43; Tottenham 41; Arsenal* 40; Burnley e Crystal Palace 39; Everton 37; Newcastle 35; Southampton 34; Brighton 29; West Ham, Watford e Bournemouth 27; Aston Villa* 25; Norwich 21.

*=una partita in meno



In Champions League anche il Manchester City - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. E tutti in Inghilterra hanno interpretato questa dichiarazione come la decisione di far partecipare anche il Manchester City alla prossima Champions League. La UEFA lo scorso 14 febbraio ha infatti escluso il City dalle competizioni europee per due anni, il club campione d'Inghilterra ha fatto ricorso al TAS di Losanna ma al momento è tutto sospeso a causa della pandemia e questa è una buona notizia per la squadra di Guardiola: la squalifica - se confermata - sarà infatti operativa solo dopo la sentenza del TAS e se dovesse arrivare a stagione già iniziata significherebbe comunque la partecipazione del club alla prossima Champions, facendo scalare il divieto di presenza dal 2021/2022.

Europa League? Lo Sheffield scavalca il Wolverhampton - Praticamente certo di un posto il Manchester United, attualmente quinto in classifica. Al sesto posto, a pari merito, ci sono in questo momento Wolverhampton e Sheffield United, ma avendo quest'ultimo club una gara in meno verrebbe premiato in virtù della sua miglior media punti.

Ma i Wolves nonostante il virtuale settimo posto hanno ancora la possibilità di qualificarsi: in teoria, infatti, oltre alla quinta classificata vanno in Europa League le vincitrici di FA Cup e Carabao Cup. Ma quest'ultimo competizione è stata vinta dal City (già in Champions) e in FA Cup (attualmente ferma ai quarti di finale) su otto squadre ci sono cinque delle prime sei in classifica. Se la competizione si ferma, spazio alla settima in classifica ai preliminari di Europa League?