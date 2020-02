vedi letture

ufficiale Clamoroso Manchester City, fuori dalle prossime due Champions per violazione FFP

Clamoroso in Inghilterra, la UEFA ha appena annunciato l'esclusione del Manchester City dalle prossime due competizioni UEFA (Champions ed Europa League 2020-2021 e 2021-2022). I canali ufficiali del massimo organo calcistico europeo riportano infatti che i Citizens sono stati sanzionati a causa di gravi violazioni del regolamento del Fair Play finanziario (FFP). Oltre alla squalifica, che sarà comunque soggetta al possibile ricorso presso The Court of Arbitration for Sport (CAS), il City dovrà pagare anche una salata multa da 25 milioni di sterline.