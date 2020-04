Chi in Champions se i campionati si fermano? Sorride la Real Sociedad. Out l'Atletico

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

LALIGA

La classifica attuale - Mancano ancora undici giornate in Spagna, col Barcellona in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sul Real Madrid prima dello stop forzato a causa dell'epidemia di Coronavirus. In Liga, dettaglio non da poco, hanno disputato tutte le squadre lo stesso numero di gare: 27.

Barcellona 58; Real Madrid 56; Siviglia 47; Real Sociedad e Getafe 46; Atlético Madrid 45; Valencia 42; Villarreal e Granada 38; Athletic 37; Osasuna 34; Betis e Levante 33; Alavés 32; Valladolid 29; Eibar 27; Celta 26; Maiorca 25; Leganés 23; Espanyol 20.

In Champions League la Real Sociedad - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Una buona notizia per la Real Sociedad, che ha gli stessi punti del Getafe e anche la stessa media gol fatti/subiti (+12). Ma il club basco ha fin qui realizzato più reti e, dato che il doppio confronto tra le due squadre non è andato in scena, è avanti in classifica grazie a questo dettaglio.

E in Europa League? Palla alla Federazione - Normalmente, le squadre spagnole che si qualificano all'Europa League sono la quinta (il Getafe), la sesta (l'Atletico Madrid) e la vincente della Coppa del Re, che però non è ancora nota. Le due finaliste sono Real Sociedad (già in Champions) e Athletic Club di Bilbao. Sarà la Federazione, non dovesse andare in scena l'atto conclusivo della Coppa, a dover decidere: Athletic ai preliminari di Europa League o il Valencia settimo in classifica?

