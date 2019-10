Chi se non lui? Karamoh si prende la scena, il Parma ringrazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non poteva sfruttarla meglio, Yann Karamoh, la prima da titolare contro l’Inter. Contro la sua Inter, la squadra che per prima ha puntato su di lui e che in estate ha deciso di cederlo al Parma. Quella di stasera a San Siro è infatti stata la prima partita da titolare del francese con la maglia gialloblù sulle spalle. E il risultato è stato decisamente devastante. Prima il gol, sfruttando l’errore di Brozovic, che ha pareggiato i conti. Poi l’assist, sfruttando l’errore di Brozovic (no, non è un refuso), che ha permesso a Gervinho di siglare il vantaggio.

Una prestazione completa, che oltre al gol e all’assist ha visto il classe ’98 correre e lottare, attaccare e concludere. In assenza di una prima punta di ruolo gran parte delle azioni offensive passavano dai suoi piedi e lui alla prima dal primo minuto non ha tradito. Poi, dopo il gol, il gesto a chiedere quasi scusa al pubblico di San Siro. Che capita l’intenzione, lo ha premiato con un sentito e amichevole applauso. Un gesto che sicuramente avrà fatto piacere a Karamoh. Ma che non ha comunque frenato la sua sete di vendetta, almeno fino al successivo assist al compagno di reparto ivoriano.