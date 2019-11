Come gioca la A - La macchina perfetta di Maran sogna in grande

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo dodici giornate, gli allenatori di Serie A hanno definito la fisionomia delle proprie squadre. TMW ha analizzato le venti squadre del massimo campionato, dalle prime uscite all'ultima giornata.

Reinvestire bene - Impossibile rifiutare certe cifre, soprattutto se puoi impiegarle per rinforzare la squadra. Ambizione contro sentimenti, ma anche opportunità da cogliere al volo. tutto comincia con la cessione di Nicolò Barella all'Inter, che permette al Cagliari di avere a disposizione un discreto tesoretto da investire. E il presidente Giulini, con l'aiuto del ds Marcello Carli e le indicazioni di mister Rolando Maran, compie un autentico capolavoro: per il 4-3-1-2 dell'ex tecnico del Chievo arrivano elementi di spessore e grande carisma. Olsen, Rog, Nandez, Pellegrini, Simeone e soprattutto il ritorno del figliol prodigo, Radja Nainggolan. Nemmeno la falsa partenza (due sconfitte) e i gravi infortuni di Cragno e Pavoletti minano la fiducia della squadra sarda.

Sulle ali dell'entusiasmo - Il rodaggio, infatti, dura poco. Ben presto, Maran e il suo staff mettono a punto una macchina perfetta, in cui tutti gli ingranaggi funzionano. Il Ninja torna a fare il trequartista, ruolo in cui si era esaltato nella Roma di Spalletti, Nandez non fa rimpiangere Barella. Al resto ci pensa un gruppo solido, che assimila il dogma tattico e lo interpreta alla perfezione, lasciando spazio anche alle giocate di qualità. Dieci risultati utili consecutivi e terzo posto a pari merito con la Lazio: in Sardegna non si divertivano così dai tempi di Mazzone, Francescoli e Lulù Oliveira.

Chi ha giocato di più

Joao Pedro 1080'

Robin Olsen 990'

Fabio Pisacane 953'

Nahitan Nandez 915'

Giovanni Simeone 867'

Marko Rog 782'

Luca Pellegrini 774'

Luca Ceppitelli 712'

Radja Nainggolan 674'

Luca Cigarini 656'

Fabrizio Cacciatore 630'

L'undici tipo (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli (Klavan), Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog (Castro); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

I moduli utilizzati

4-3-1-2: 11 volte

3-5-2: 1 volta