Corriere della Sera - Dybala alla Juve incedibile a parole, ma di fatto sul mercato. Slitta rinnovo

Mentre la Juventus lavora senza sosta per portare a Torino un nuovo numero 9 (Luis Suarez ad oggi è il grande favorito), in casa bianconera la posizione di Paulo Dybala resta invece tutt'altro che scontata. "Dybala è incedibile a parole, ma sul mercato di fatto se arrivassero offerte choc", scrive oggi il Corriere della Sera. Non a caso, il summit per il rinnovo della Joya continua a slittare e il suo futuro ancora alla 'Vecchia Signora', secondo il quotidiano, appare dunque tutt'altro che scritto.