© foto di Simone Bernabei

"Higuain vola in Asia, la Juve non vende la sua maglia", titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino. L'argentino insieme agli altri 26 giocatori è volato in Asia per la tournée bianconera e il numero 9 non è stato assegnato. Ancora: nello store juventino i tifosi non troveranno in vendita la maglia con il suo nome sulle spalle. Un segnale evidente, spiega il quotidiano, di quanto la cessione (Roma) sia sempre più vicina.