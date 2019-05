Corsa salvezza per 7 - Genoa: vittoria sul Cagliari come unico risultato

© foto di Insidefoto/Image Sport

A memoria, dura ricordare una corsa salvezza di questo livello negli anni recenti. Chievo e Frosinone hanno già salutato la massima categoria, ma per trovare la terza retrocessa servirà aspettare quasi certamente l'ultima giornata. Dal Cagliari all'Empoli, tutto è ancora in gioco per una strana ma quanto mai avvincente combinazione di fattori e risultati. Fiorentina e Cagliari sembrano aver staccato la spina decisamente troppo presto, Parma e Bologna si giocheranno questa sera un fondamentale scontro diretto, l'Udinese ha trovato un successo vitale col Frosinone, il Genoa che stenta e l'Empoli reduce da due successi consecutivi sono le tante facce di una stessa medaglia. E per trovare quella finale e definitiva, che uscirà da una combinazione di decine di migliaia di possibili incastri, come detto servirà attendere molto probabilmente la giornata finale del campionato.

Lo stato di forma: Dopo il clamoroso (e quantomai opportuno) successo contro la Juventus, qualche pareggio qua e là e poco altro. Nelle ultime 8 partite di campionato il Genoa di Cesare Prandelli ha portato a casa solo 3 punti, un bottino misero che costringerà il Grifone a lottare con le unghie e con i denti fino all'ultima giornata, visto il punticino di vantaggio dall'Empoli terzultimo.

Le prossime sfide: Due scontri diretti o quasi. Nella giornata di sabato il Genoa ospiterà al Ferraris il Cagliari, ovvero la squadra messa meglio nella intricatissima corsa salvezza. Un pareggio basterebbe agli uomini di Maran, mentre il Genoa per non rischiare oltremodo dovrà giocoforza cercare una vittoria che comunque potrebbe non bastare ancora (dipenderà dal risultato dell'Empoli). Poi, all'ultima stagionale, la trasferta in casa della Fiorentina, con i viola che per alcuni incastri potrebbero addirittura non essere ancora salvi.

37^ Genoa-Cagliari

38^ Fiorentina-Genoa

La classifica della volata salvezza:

Cagliari 40

Fiorentina 40

Parma 38*

Bologna 37*

Udinese 37

Genoa 36

Empoli 35

* una gara in meno