I Corsari, parte III. Al Parma piacciono le imprese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quanto piacciono a questo Parma le imprese lontano dall'Ennio Tardini! Tanto che le ultime due vittorie colte dai crociati sono arrivate proprio fuori casa, e non in trasferte qualsiasi: a Marassi, in versione rossoblù, e a Torino, nella sua declinazione granata. Non esattamente gare alla portata di chiunque, ma che esaltano il "mordi e fuggi" tipico del gioco ducale, che oggi, come a Genova, ha saputo mette a nudo e sfruttare le fragilità di una difesa che è scesa in campo con poca concentrazione. Un errore grave contro Gervinho e contro questo Inglese, in grado di fare la differenza pur se non al 100% della condizione.

A conti fatti, la maggioranza assoluta dei punti fatti in stagione dal Parma (9), sono arrivati a San Siro, Marassi e Grande Torino: un bottino degno di una grande squadra, coi crociati sconfitti fuori, e nettamente da Napoli, Atalanta e SPAL, quest'ultima forse la gara che più lascia rimpianti ad un collettivo che con il successo di oggi aggancia a quota 17 non solo i granata ma anche la Fiorentina. Come detto le gara fuori casa favoriscono le qualità di una squadra che sa fare malissimo in ripartenza, ma anche oggi ha dimostrato di non voler solo aspettare l'avversario, ma di sapere anche fare male con l'azione manovrata.