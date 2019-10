Da una sosta all'altra, il calendario del primo Milan di Pioli: avvio soft?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Avvio soft, più o meno - Stefano Pioli partirà con una gara sulla carta "semplice": al rientro dalla sosta, l'esordio del nuovo tecnico del Milan avverrà in casa contro il Lecce. Avversario che gioca, ma comunque abbordabile. Come del resto la SPAL, altro ospite a San Siro: in mezzo la Roma, complicata ma tra le big è forse quella più vicina al livello attuale dei rossoneri.

Due ostacoli prima della nuova sosta - Dopo la gara interna contro la SPAL, altra sfida casalinga, alzando il livello: la Lazio, per quanto fatto negli ultimi anni, ha oggettivamente qualcosa in più. E poi l'avversario più complicato di tutto il campionato: la Juventus a Torino, scoglio improbo prima di fermarsi nuovamente per le nazionali.