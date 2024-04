Roma, Svilar ora punta il rinnovo: attesa per la chiamata del club dopo le grandi prestazioni

vedi letture

Le ottime prestazioni di Mile Svilar, principalmente dall'arrivo di Daniele De Rossi in poi, stanno portando punti importanti alla Roma in questo finale di stagione. Anche nell'ultima contro il Napoli il classe '99 è stato fra i migliori in campo ed il suo rendimento, scrive oggi il Corriere dello Sport, potrebbe presto essere riconosciuto anche a livello contrattuale.

Per il quotidiano infatti il portiere sta solo aspettando una chiamata da parte della Roma per mettere nero su bianco un prolungamento con adeguamento salariale: al momento Svilar è fra i meno pagati della rosa giallorossa, con uno stipendio da circa 800 mila euro all'anno fino al giugno del 2027. Le prestazioni però stanno attirando le attenzioni di altre società e anche per questo la Roma ha tutta l'intenzione di blindarlo ulteriormente.

In questa stagione, considerando tutte le competizioni e la non titolarità fino all'addio di José Mourinho, Svilar ha messo insieme 23 presenze con 9 clean sheet all'attivo fra campionato ed Europa League.