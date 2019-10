Da una sosta all'altra, il calendario di Andreazzoli per difendere la panca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio l'8^ giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino al 10 novembre. A quel punto prenderà il via la terza sosta stagionale dedicata alle Nazionali.

Difendere la panchina - È l'inevitabile obiettivo di Aurelio Andreazzoli alla ripresa del campionato, ancora alla guida del Genoa nonostante la sconfitta contro il Milan che sarebbe potuta costargli caro. Preziosi ha deciso di avere fiducia nell'ex tecnico dell'Empoli, proseguendo sulla linea tracciata in estate.

Juve e Napoli, più tre sfide dirette - Gli scogli da superare sono particolarmente aguzzi: la Juve a Torino nell'infrasettimanale e il Napoli a Napoli prima della nuova sosta. I punti, per forza di cose, dovranno arrivare dalle gare casalighe contro Brescia e Udinese. Si riparte, comunque, dal Parma al Tardini: mica facile.