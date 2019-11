Da una sosta all'altra, solo 4 gare per l'Hellas. Colpa della Supercoppa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

4 sfide decisamente complicate - La classifica dell'Hellas Verona è probabilmente molto migliore delle aspettative di inizio stagione. Anche per questo la squadra di Juric arriva alle prossime partite con entusiasmo e la testa piùttosto libera: domenica ecco la sfida contro la Fiorentina, quindi l'altra gara casalinga contro la Roma. Chiudono il filotto la trasferta contro l'Atalanta e la gara col Torino.

Una gara in meno di tutte le altre - Curioso il fatto legato alla 17^ giornata, quella che si gioca nel week end immediatamente precedente a Natale. L'Hellas Verona dovrebbe affrontare la Lazio in trasferta, ma visto l'impegno dei capitolini in Supercoppa la gara di campionato è stata posticipata all'8 gennaio. Portando quindi la squadra di Juric a giocare una gara in meno delle altre prima di Natale.