Da una sosta all'altra, subito Milan-Napoli. I rossoneri cercano continuità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Rientro tosto - Il Milan di mister Pioli ha bisogno di punti, per muovere la classifica e mantenere vivo il sogno europeo. Ma la sfida al rientro dopo la sosta non è delle più semplici, visto che a San Siro arriva un Napoli ferito e flagellato dalle polemiche interne, ma non per questo meno pericoloso sul campo. Un successo, proprio per questi motivi, potrebbe però ridare morale ed entusiasmo al gruppo rossonero.

Punti buoni per l'Europa - Dopo il big match con l'ex Ancelotti, il Milan affronterà tre gare sulla carta più morbide in cui poter provare a dare continuità a livello di punti: le trasferte con Parma e Bologna, quindi la gara casalinga col Sassuolo. Prima di chiudere sotto Natale con la complicata trasferta bergamasca contro l'Atalanta.