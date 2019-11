Da una sosta all'altra, Udinese brivido. Due fuori, poi Napoli e Juve

La sosta per le Nazionali è oramai agli sgoccioli, con anche i giocatori sudamericani che sono attesi dai rispettivi club entro il pomeriggio di oggi. I tecnici di Serie A potranno così iniziare a preparare nel dettaglio la tredicesima giornata di campionato e più in generale la prossima striscia, densa di partite, fino alla sosta di Natale.

Prima due trasferte - Incomincia in maniera complicata il calendario dell'Udinese da qui a Natale. Perché c'è una sfida dove è necessario fare punti, quella contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, in una vera e propria sfida salvezza. I bianconeri devono prendere i tre punti anche perché la settimana successiva c'è la sfida contro la Lazio, in formissima, all'Olimpico, prima dell'infrasettimanale di Coppa Italia con il Bologna.

Tris da paura - Il problema dell'Udinese è che non dovrà fronteggiare solo i biancocelesti, ma un trittico di partite alquanto complicate. Il Napoli in casa è forse la più semplice, allo stato attuale, perché quelle successive, cioè Juventus e Cagliari, sono degli scogli complicati da superare. Molto dipenderà dalla forma in cui arriveranno i bianconeri, così come gli isolani che stanno vivendo un momento magico.