Daily Express - Ronaldo è infelice nella Juventus di Sarri. Preferiva Allegri

Il tabloid inglese Daily Express riporta gli umori di Cristiano Ronaldo e spiega che il portoghese è infelice e frustrato per la piega presa dalla Juventus di Maurizio Sarri. Il rapporto tra i due non è decollato nonostante - si legge - Ronaldo fin da subito abbia provato ad allacciare un rapporto cordiale con l'attuale allenatore.

Al momento, però, le cose per CR7 non vanno per il verso giusto e l'ex stella del Real Madrid pare rimpiangere sempre di più l'ex tecnico: Ronaldo la scorsa primavera non prese bene il licenziamento di Max Allegri perché il portoghese si divertiva a giocare sotto la guida dell'ex allenatore. Con Sarri, invece, non è la stessa cosa.