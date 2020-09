Daily Mail, Dele Alli può lasciare il Tottenham: ci pensa anche l'Inter

Dele Alli non ha preso parte alla trasferta in Bulgaria del Tottenham per la partita di Europa Laegue contro il Lokomotiv Plovdiv e subito scatta il caso di mercato in casa Spurs con il Daily Mail che sottolinea come questa assenza sia dovuta alla sua possibile cessione per fare spazio al ritorno di Gareth Bale. Il centrocampista offensivo inglese piace molto al PSG, ma anche l'Inter potrebbe interessarsi visto che Conte è da sempre un suo grande estimatore.