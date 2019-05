Daily Mail, la Juve ha informato i calciatori: Sarri sarà il nuovo tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Daily Mail in Inghilterra, i giocatori della Juventus sarebbero già stati informati dal club che il prossimo allenatore bianconero sarà Maurizio Sarri. Al momento non ci sono riscontri ufficiali sul suo arrivo a Torino per sostituire Allegri, ma le voci continuano a rincorrersi e la giornata di oggi, day after della vittoria dell'Europa League, potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dell'allenatore italiano.