Due settimane alla fine del mercato: Brescia, Balo ultima ciliegina?

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Balotelli ciliegina: Un colpo da sogno, arrivato a Brescia col supporto degli sponsor che hanno contribuito all'ingaggio ma anche alle intuizioni di Massimo Cellino. Un presidente vulcanico ma profondo intenditore di calcio, uno capace di regalare ai propri tifosi colpi importanti nel corso degli anni. Mario Balotelli è questo: è il suggello di un'annata culminata con la promozione e la presentazione di oggi racconterà questo. Le ambizioni del Brescia, di Cellino. E dello stesso Super Mario.

E' finita qui? Con Chancellor e Magnani già arrivati in difesa, e Balotelli in attacco, radiomercato dice che il Brescia potrebbe aver chiuso così le entrate pesanti. Ma è davvero finita? Le indiscrezioni dicono che le Rondinelle sarebbero sempre alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e di uno in difesa. E che in vista delle possibili uscite, potrebbero arrivare sostituti in entrata.

Le uscite Con Balotelli dentro, parte Alfredo Donnarumma? Il gol di ieri, il rendimento dell'attaccante, dicono di no. Però la conferma non è scontata al 110% mentre occhio a Luca Tremolada, seguito tra le altre anche dal Livorno. Intanto, nonostante le numerose avanches, Cellino è irremovibile: Sandro Tonali non si muove.