Due settimane alla fine del mercato: Fiorentina, Ribery e il 9

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Assalto a Ribery Arriverà nelle prossime ore, presumibilmente, una risposta da parte di Franck Ribery alla proposta della Fiorentina. 8 milioni per due stagioni, il francese deve abbassare le richieste ma è stallo anche sulle commissioni, tematica comunque limabile con l'agente del ragazzo. Poi il 9 ma Pradè deve prima piazzare Giovanni Simeone: ci sono Cagliari ed Hellas Verona che però prendono il ragazzo solo in prestito. Il sogno, economicamente complicato, è lo svincolato Fernando Llorente. Tra le ipotesi anche Manolo Gabbiadini della Sampdoria, tra le chimere anche Rodrigo De Paul dell'Udinese.

Affaire Biraghi Cristiano Biraghi è in uscita dalla Fiorentina. L'Inter che lo vuole anche in virtù della lista Champions è in pressing ma come contropartita per Matteo Politano è in stallo e per Dalbert è più Nizza che Viola. I gigliati avranno comunque bisogno di un terzino sinistro: Nicola Murru della Sampdoria e Adam Masina del Watford sono le ipotesi balzate nelle ultime ore.

Via vai in rosa ma non Chiesa Saranno due settimane ricche di trattative. In uscita: Bryan Dabo, Marco Benassi, Cyril Thereau, Valentin Eysseric sono i nomi top di una lista che difficilmente riguarderà German Pezzella. La Roma si è vista chiedere 20 milioni di euro dalla Fiorentina per l'argentino. Commisso intanto ha rifiutato ogni proposta di Juventus e Inter per Federico Chiesa: presto il maxi rinnovo, l'addio solo tra una stagione.