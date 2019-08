Due settimane alla fine del mercato: Juventus, aspettando Icardi

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Icardi o non Icardi? La posizione della Juventus su Maurito non è mai cambiata: aspettare gli ultimi giorni di agosto e presenterà un'offerta da 40 milioni di euro o poco più per strapparlo all'Inter, forte anche di un accordo già raggiunto col calciatore. A breve capiremo se sarà o meno una strategia vincente, ma in casa Juventus fanno capire di seguire i prossimi sviluppi senza grossi affanni. Forte di un attacco già ben attrezzato.

Un occhio a Parigi - Intanto però si seguono con attenzione gli sviluppi della trattativa Neymar che arrivano da Parigi. Perché è chiaro che in caso di ritorno in Spagna del brasiliano partirà l'assalto per Paulo Dybala, che è stato messo sul mercato quando in Premier potevano ancora acquistare - Manchester United prima, Tottenham poi -, ma che Sarri ha utilizzato nelle ultime uscite. Tutto dipenderà dall'offerta, tanto da Neymar perché se parte il brasiliano Leonardo non avrebbe problemi di spesa.

Le uscite - Detto di Dybala, la Juventus sa che entro due settimane dovrà uscire almeno un attaccante. Se non sarà la Joya, sarà uno tra Higuain e soprattutto Mario Mandzukic. In uscita anche Daniele Rugani (Roma molto interessata) e Mattia Perin, ad oggi terzo portiere della Juventus. Per Blaise Matuidi al momento è tutto incerto: ha un contratto in scadenza nel 2020 e in caso di buona offerta potrebbe andare via.