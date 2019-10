È ciò che serviva? Nainggolan, il Cagliari ha vinto solo senza il Ninja

Radja Nainggolan e il Cagliari: certi amori fanno giri immensi. Citazione banale a parte, a 31 anni il centrocampista belga ha scelto di fare rientro in Sardegna, dopo una stagione tra alti e bassi in nerazzurro. Avvio sulla stessa falsariga, va detto, in questa prima parte di stagione.

Come è arrivato - Ritorno a casa per uno dei tre grandi epurati dell'estate dell'Inter. Il Ninja era finito nella lista degli indesiderati, in buona compagnia (Icardi e Perisic). Ha detto no alle offerte cinesi, e ha preferito, anche per ragioni personali e affettive, di tornare nella piazza che ha visto la sua affermazione sul palcoscenico principale del nostro calcio. Con una buona disponibilità da parte dei nerazzurri, che tra ingaggio e prestito gratuito (complici l'esigenza di evitare una clamorosa minusvalenza, certo), hanno agevolato la trattativa.

Come è andato - La vera notizia è che, per ora, non è lui a fare la differenza nel centrocampo cagliaritano. Meglio sia Nandez che qualche volto già conosciuto come Castro, per esempio. Complici, certo, le tre giornate saltate per un guaio al polpaccio. Da capire la sua posizione definitiva in campo: interno di centrocampo nelle prime due gare (due sconfitte), trequartista nelle ultime due (due pareggi). Curiosità: fin qui le tre vittorie della squadra rossoblù sono arrivate durante la sua assenza. Coincidenza?

Costo: Prestito

Presenze: 5

Minuti: 362

Assist: 1

Età: 31

Media voto TMW: 6,13