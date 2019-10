È ciò che serviva? Veretout a Roma dopo un triello. In cerca di continuità

Mediano, ma anche trequartista nell'ultima col Cagliari: nella flessibile (a livello di uomini) Roma di Paulo Fonseca, il francese Jordan Veretout ha trovato spazio in più ruoli e con un rendimento crescente. Deve trovare la sua dimensione, ma è un discorso che probabilmente vale per tutta la compagine capitolina.

Come è arrivato - Petrachi ha vinto un autentico triello. Perché a un certo punto il mercato estivo sembrava ruotare tutto attorno a Veretout: lo voleva la Roma, ovviamente. Ma lo volevano anche Milan e Napoli. La convinzione dei giallorossi ha fatto la differenza, con una formula dilazionata nel tempo: prestito da 1 milione di euro, obbligo di riscatto a 16, più altri bonus. Cifra complessiva di poco superiore ai 18 milioni di euro, per una scelta che il suo agente, Mario Giuffredi, su queste colonne ha definito "la migliore".

Come è andato - Non malissimo in realtà, ma sulla media voto pesa la disastrosa gara con l'Atalanta, in cui un suo grave errore propiziò un rete di Zapata. Per il resto, prestazioni dalla sufficienza in su, condite dall'ovvio bisogno di adattarsi a un nuovo modo di giocare e da alcune difficoltà che tutta la Roma sta comunque trovando in questa prima fase di studio agli ordini di un tecnico molto particolare come Fonseca. Dal suo esordio, comunque, il francese è sempre stato in campo in Serie A: un segnale che l'allenatore portoghese crede, eccome, in lui.

Costo: 18 milioni

Presenze: 7

Minuti: 476

Età: 26

Media voto TMW: 5,8