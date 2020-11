E' la Serie A degli over 35, 11° posto: Cordaz, il Crotone fatica. Ma il suo portiere è fra i migliori

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

11esimo posto - Alex Cordaz (37 anni e 10 mesi)

Squadra - Crotone

Partite/Minuti giocati: 6/540’

Sempre titolare e mai sostituito. Per giunta con la fascia di capitano al braccio. Alex Cordaz non è solo uno degli imprescindibili di mister Stroppa, ma è pure uno dei migliori della rosa del Crotone per rendimento. Nelle 6 partite fin qui disputate il portiere è risultato spesso fra i migliori, sebbene i risultati (e la classifica) suggeriscano altro. Il Crotone non ha mai tenuto la porta inviolata e non ha ancora mai trovato la vittoria dal suo ritorno in Serie A, ma il passivo sarebbe potuto esser ancora più marcato senza il numero 1 classe ’83.