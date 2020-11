E' la Serie A degli over 35, 6° posto: Palacio, leader del Bologna. Anche a quasi 39 anni

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

6° posto - Rodrigo Palacio (38 anni e 8 mesi)

Squadra: Bologna

Partite/minuti giocati: 6/490

"Io non guardo mai l’età. Se ha 38 anni e fa bene, meglio degli altri, o se ha 18 e fa meglio degli altri io lo faccio giocare a prescindere. L’importante è che tutti siano motivati e remino verso lo stesso obiettivo, dando il massimo. Chi sarà nelle condizioni migliori giocherà". Sono le parole rilasciate questa estate da Sinisa Mihajlovic, prima dell'inizio della nuova stagione. Un campionato in cui Palacio è sempre lì, al centro di un attacco che proprio non può fare a meno del Trenza. Perché Palacio è l'esempio da seguire, leader naturale di questo Bologna. Fin qui in campionato è sempre sceso in campo dal primo minuto.