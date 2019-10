© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora Miralem Pjanic: il bosniaco, al terzo gol in questo campionato, riporta in vantaggio la Juve, 2-1 sul Bologna. La rete arriva su un piattone abbastanza agevole del numero 8 bianconero, è quello che succede prima a dover essere raccontato: clamoroso pasticcio difensivo dei rossoblù, che tra Danilo, Mbaye e soprattutto Soriano provano a uscire in disimpegno a palla bassa dai ranghi difensivi. L'ultimo tocco del centrocampista è praticamente un regalo per Pjanic, che da par suo lo scarta e fredda Skorupski.