Euro2020 - Gruppo C: Olanda favoritissima. Austria-Ucraina per 2° posto

Nel Gruppo C di Euro 2020, a Olanda, Ucraina e Austria si unità una Nazionale dagli spareggi che si giocheranno a marzo. Nello specifico, il girone verrà completato dalla vincente del percorso D, con i primi incroci che prevedono le partite tra Georgia e Bielorussia e tra Macedonia e Kosovo. Le gare di questo raggruppamento, che inizieranno il 14 giugno, si divideranno tra Bucarest e Amsterdam, con l'Olanda che giocherà tutte le partite "in casa".

Olanda - Dopo il fallimento nelle qualificazioni al Mondiale 2018 e al precedente Europeo del 2016, gli Orange tornano a giocare una grande competizione, con l'intento di arrivare almeno tra le prime quattro, anche se potenzialmente da outsider. Il girone è sicuramente alla portata della squadra di Koeman, che può contare sulla generazione Ajax, dunque su giovani di grande talento come lo juventino De Ligt e il centrocampista del Barcellona De Jong, ma anche su campioni affermati come Van Dijk e Depay. Uno dei più attesi è anche Van de Beek, campioncino che è rimasto a giocare in Eredivise ma che presto sarà uno dei giocatori più ambiti al mondo.

Ucraina - La squadra di Shevchenko è stata la prima a qualificarsi per la fase finale contro ogni pronostico e si candida come outsider non solo per il passaggio del girone ma anche per compiere un buon percorso e arrivare più lontano possibile. E' la prima volta che l'Ucraina conquista i gironi di un Europeo direttamente visto che nelle due precedenti partecipazioni si era qualificata come co-organizzatore nel 2012 e dopo lo spareggio contro la Slovenia nel 2016. Il giocatore più forte è senza dubbio Yarmolenko, attaccante del West Ham e uno dei più attesi, almeno in patria, è il giovanissimo Tsygankov della Dinamo Kiev.

Austria - La squadra di Foda proverà a lottare per passare il turno complice anche il nuovo regolamento che prevede il passaggio alla fase finale anche diverse miglior terze. "L'Olanda è favoritissima ma il girone è equilibrato" ha dichiarato il ct, che punterà forte su Arnautovic ma anche su Laimer, talento del Lipsia che ha qualità eclettiche da centrocampista completo e moderno. La nazionale austriaca non vince una partita in una grande competizione addirittura da quasi 30 anni, visto che non vince dal Mondiale italiano del 1990 quando superò gli Stati Uniti per 2-1.