Euro2020, Gruppo E: Croazia vecchia ma avanti, chi per il secondo?

© foto di Imago/Image Sport

Girone molto equilibrato nel Gruppo E, dove la Croazia sembra superiore alle altre - sebbene una Nations League tra alti e bassi, oltre a una nazionale abbastanza vecchiotta - con Galles, Slovacchia e Ungheria a battagliare per il secondo posto. L'Azerbaigian difficilmente arriverà alle finali, lasciando a Baku solamente la possibilità di tifare per altre nazioni.

La favorita - Seconda piazza nel Mondiale 2018, la Croazia ha messo i brividi alla Spagna andando a vincere la penultima giornata, al Maksimir di Zagabria, giocandosi la salvezza contro l'Inghilterra. Missione fallita ma il 3-2 contro gli iberici (dopo il 6-0 dell'andata) rappresenta una speranza da cui ripartire, nonostante tutti quanti gli interpreti abbiano un anno in più: da Mandzukic a Brozovic, passando per Perisic.

Le outsider - La Slovacchia non sta passando un grande momento, dal punto di vista tecnico, retrocedendo in Lega C in Nations. Rimane comunque la più attrezzata, mentre il Galles dipende molto dalle lune dei suoi uomini copertina come Gareth Bale e Aaron Ramsey. Sarà difficile bissare le semifinali del 2016, quando solo Cristiano Ronaldo diede il colpo di grazia alla nazionale britannica.

Le altre - Era un girone difficile per l'Ungheria, in Nations League, con Finlandia e Grecia (entrambe avversarie degli azzurri). Alla fine il passo falso è arrivato con l'Estonia, un 3-3 finale che non ha permesso il sorpasso alla Finlandia, vincitrice del girone. È comunque arrivata davanti alla Grecia, ma c'è poco turnover: a far la differenza sono ancora Dzsudzsak e Szalai, ma c'è grande attesa per Szoboszlai, nuovo astro nascente del calcio magiaro. L'Azerbaigian invece dovrebbe essere la Cenerentola del girone, dopo essere arrivato dietro al Kosovo nella Nations League (davanti a Faroer e Malta).

Il calendario

21 marzo 2019

Croazia-Azerbaigian

Slovacchia-Ungheria

24 marzo 2019

Ungheria-Croazia

Galles-Slovacchia

8 giugno 2019

Croazia-Galles

Azerbaigian-Ungheria

11 giugno 2019

Azerbaigian-Slovacchia

Ungheria-Galles

6 settembre 2019

Slovacchia-Croazia

Galles-Azerbaigian

9 settembre 2019

Azerbaigian-Croazia

Ungheria-Slovacchia

10 ottobre 2019

Croazia-Ungheria

Slovacchia-Galles

13 ottobre 2019

Ungheria-Azerbaigian

Galles-Croazia

16 novembre 2019

Azerbaigian-Galles

Croazia-Slovacchia

19 novembre 2019

Slovacchia-Azerbaigian

Galles-Ungheria