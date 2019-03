Euro2020, Gruppo J: dulcis in fundo, Italia. Ma con Bosnia e Grecia

Il Gruppo J è quello dell'Italia, ma non solo. Gli uomini di Mancini dovranno affrontare la Grecia, sempre ostica almeno a domicilio, più la sorpresa Finlandia - che ha visto il suo girone di Nations League - e la Bosnia, promossa in Serie A con Dzeko e Pjanic. Concludono il tabellone Armenia e Liechtenstein che, verosimilmente, chiuderanno anche la classifica.

La favorita - Le belle prestazioni contro Polonia e Portogallo, dopo un settembre orribile e lo spettro Ventura, danno a Mancini la carta di probabile vincitrice del girone. Centrocampo impareggiabile per gli altri, tante occasioni create, lo scoglio più complicato sarà quello greco, a inizio giugno, con la Bosnia subito dopo allo Juventus Stadium.

Le outsider - Si apre un capitolo interessante perché, dietro l'Italia, ci sono almeno tre squadre che possono puntare alla seconda piazza. In realtà anche alla prima, virtualmente, ma servirebbe un suicidio da parte della squadra di Mancini. La Grecia è in un momento molto complicato, arrivato terzo nella propria lega dietro Finlandia e Ungheria. Proprio gli scandinavi sono stati la sorpresa della Nations League, ma per ora hanno moltissimi infortunati, soprattutto nei giocatori chiave, contro l'Italia. La Bosnia punta molto sulla A: da Pjanic a Dzeko, passando per Krunic e Zukanovic. Squadra temibile per il momento di forma: vincente nel proprio gruppo di Nations, sarà nella prossima Lega A.

Le altre - Il Liechtenstein dovrebbe essere la Cenerentola del girone, già affrontata dall'Italia e battuta ampiamente sia a Vaduz che a Udine nelle qualificazioni del Mondiale 2018. Da valutare l'Armenia, con un paio di giocatori di alto livello come Mkhytarian e Movsisyan (attualmente svincolato). Interessante la storia di Briasco-Balekian, nato a Buenos Aires ma con madre di origine armena.

Il calendario

23 marzo 2019

Bosnia-Armenia

Italia-Finlandia

Liechtenstein-Grecia

26 marzo 2019

Armenia-Finlandia

Bosnia-Grecia

Italia-Liechtenstein

8 giugno 2019

Armenia-Liechtenstein

Finlandia-Bosnia

Grecia-Italia

11 giugno 2019

Grecia-Armenia

Italia-Bosnia

Liechtenstein-Finlandia

5 settembre 2019

Armenia-Italia

Bosnia-Liechtenstein

Finlandia-Grecia

8 settembre 2019

Armenia-Bosnia

Finlandia-Italia

Grecia-Liechtenstein

12 ottobre 2019

Bosnia-Finlandia

Italia-Grecia

Liechtenstein-Armenia

15 ottobre 2019

Finlandia-Armenia

Grecia-Bosnia

Liechtenstein-Italia

15 novembre 2019

Armenia-Grecia

Finlandia-Liechtenstein

Bosnia-Italia

18 novembre 2019

Grecia-Finlandia

Italia-Armenia

Liechtenstein-Bosnia