Eurorivali - Rapid Vienna avanti in coppa. Ora due sfide proibitive

Torna il sorriso in casa Rapid Vienna. Dopo la sconfitta di giovedì contro l'Inter e in attesa del match di ritorno, la squadra austriaca ha staccato il pass per la semifinale della coppa nazionale battendo 5-2 l'Hartberg. Le reti di Murg hanno aperto e chiuso il match, nel mezzo la doppietta di Pavlovic e il gol di Hofmann.

La semifinale si giocherà ad aprile e di fronte ci sarà il Linz. Prima, la gara contro l'Inter e la ripresa del campionato: nel prossimo fine settimana si tornerà in campo in Austria dopo una pausa durata più di due mesi e di fronte al Rapid Vienna, che in questo momento occupa l'ottava posizione, ci sarà la capolista Salisburgo che in classifica ha ben 28 punti in più.

La formazione del Rapid Vienna scesa in campo contro l'Hartberg - Strebinger; Auer, Sonnleitner, Hofmann; Bolingoli; Martic, Schwab; Murg, Knasmüllner, Schobesberger; Pavlovic.

Le ultime cinque partite del Rapid Vienna

29 gennaio, amichevole - Rapid Vienna-Odense 2-5

1 febbraio, amichevole - Rapid Vienna-Horsens 1-1

8 febbraio, amichevole - Rapid Vienna-Triglav 5-2

14 febbraio, Europa League - Rapid Vienna-Inter 0-1

17 febbraio, ÖFB-Cup - Rapid Vienna-Hartberg 5-2