Ufficiale Wenninger ci ripensa. L'ex romanista torna in campo e riparte dal Rapid Vienna

A distanza di pochi mesi dal ritiro dal calcio giocato e l’inizio del lavoro come League Management per la Bundesliga austriaca femminile, Carina Wenninger torna ad allacciarsi gli scarpini e giocare. La centrale di difesa classe ‘91, che al termine della scorsa stagione aveva salutato la Roma, è infatti una nuova calciatrice del Rapid Vienna. Un impegno che non entrerà in conflitto con il suo incarico con la Federcalcio austriaca visto che la squadra milita nelle serie minori.

“Per me è stata una decisione facile, non vedo davvero l’ora di tornare in campo perché il divertimento che il calcio mi dà è ancora enorme. - spiega Wenninger al sito del club – Le discussioni con il Rapid sono andate bene, si tratta di un progetto con piani chiari e a lungo termine, le condizioni sono ottimali così come le infrastrutture per fare calcio a livello internazionale”.