Ufficiale Rapid Vienna, acquistato il miglior dribblatore della Segunda Division

Nell'ultimo giorno utile il Rapid Vienna ha acquistato un nuovo attaccante. L'SK Rapid ha ufficializzato questo pomeriggio l'arrivo dal Cartagena (club di seconda divisione spagnola, ndr) dell'attaccante Isak Jansson in prestito con diritto di riscatto. “Vediamo un grande potenziale in Jansson, che ha fatto il suo debutto professionale all'età di 17 anni e ha giocato più di 20 partite giovanili internazionali. Può essere utilizzato in entrambi i ruoli di ala, ma anche come seconda punta e porta molto dinamismo, velocità e una buona mentalità. Le valutazioni statistiche mostrano che in alcune aree, come il dribbling riuscito, è al vertice assoluto in Segunda Division. Siamo fiduciosi che possa essere un rinforzo per noi a lungo termine e siamo anche riusciti a concordare con il suo attuale club un'opzione per un impegno a tempo indeterminato oltre il periodo del prestito . Proprio come il nostro allenatore Robert Klauß, che è stato pienamente coinvolto nella decisione del personale, non vedo l’ora di lavorare con Isak Jansson", ha dichiarato l'amministratore delegato del club austriaco Markus Katzer.

Der SK Rapid verpflichtet am letzten Transfertag leihweise den 22-jährigen Schweden Isak Jansson vom FC Cartagena! 🇸🇪 ▶️ https://t.co/Z0DAk4KjnN#SCR2024 pic.twitter.com/65pOVPRR7L — SK Rapid (@skrapid) February 6, 2024

In Austria la sessione invernale di calciomercato chiuderà questa sera. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Austria: chiusura 6 febbraio.

Australia: chiusura 7 febbraio.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.