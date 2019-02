Eurorivali - Zurigo ko anche in campionato: 2-0 Young Boys

Sconfitta in campionato per lo Zurigo, avversaria del Napoli in Europa League. La squadra elvetica, che giovedì sarà al San Paolo per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ha perso 2-0 sul campo della capolista Young Boys. Dopo 21 giornate di Super League, lo Zurigo è al quarto posto alle spalle della squadra di Berna, Basilea e Thun.

L'undici dello Zurigo sceso in campo contro lo Young Boys - Brecher; Untersee, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Sertic; Khelifi, Marchesano, Schonbachler; Ceesay.

Gli ultimi cinque risultati dello Zurigo

27 gennaio, amichevole - Zurigo-Flora 4-1

6 febbraio, Super League - San Gallo-Zurigo 3-1

9 febbraio, Super League - Zurigo-Grasshoppers 3-1

14 febbraio, Europa League - Zurigo-Napoli 1-3

17 febbraio, Super League - Young Boys-Zurigo 2-0