Ufficiale Roma Femminile, innesto di prospettiva in attacco: ecco la svizzera Pilgrim

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Alayah Pilgrim. La calciatrice svizzera ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Alayah è un’attaccante e arriva dallo Zurigo, con il quale ha vinto il campionato nella passata stagione, disputando anche la Women’s Champions League.

“La Roma è un club con una grande storia e penso che per me sia davvero l’opportunità migliore per poter continuare a migliorare e a crescere come calciatrice. Spero di imparare qualcosa da ognuna delle persone che fanno parte di questa squadra perché vedo tanta qualità”, ha dichiarato la calciatrice svizzera.

“Sono stata al Tre Fontane per Roma-Bayern, uno stadio con un'atmosfera pazzesca, per questo motivo non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi”.

Classe 2003 si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore anche con la Nazionale svizzera. In occasione della gara contro la Spagna a ottobre ha segnato il primo gol delle elvetiche nella Nations League.

“Alayah è una calciatrice che seguivamo da diverso tempo, è una giovane di talento che nel panorama internazionale rappresenta un profilo di grande interesse”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli. “Siamo felici che lei abbia accettato questa sfida, siamo convinti che le sue qualità e le sue caratteristiche tecniche si sposino con le esigenze della nostra squadra. Le diamo un caloroso benvenuto all'interno della famiglia della AS Roma”

