Ufficiale Lo Zurigo ha ingaggiato Amadou Dante. E annuncia il cambio di tecnico a fine anno

Interessante innesto definito dallo Zurigo nelle ultime ore. Attualmente quinta in classifica, la squadra svizzera ha reso noto l'acquisto di Amadou Dante. Il terzino sinistro maliano arriva dallo Sturm Graz con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Non solo. Sempre nelle ultime ore lo Zurigo ha annunciato che l'allenatore Bo Henriksen non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. "Negli ultimi due mesi - si legge nel comunicato - abbiamo avuto discussioni propositive e costruttive con il nostro allenatore. Tuttavia non è stato possibile trovare una base comune ed ecco perché Bo Henriksen ci ha informato che non vuole prolungare il suo contratto, che scade a fine stagione. Ciò non cambia il fatto che continuiamo ad avere piena fiducia nel nostro allenatore. Bo Henriksen ha già dimostrato la scorsa stagione di poter condurre con successo la squadra fuori da una situazione difficile".

In Svizzera il calciomercato invernale è ancora aperto e lo sarà fino al 15 febbraio. Di seguito l'elenco dei principali campionati dove il calciomercato è ancora aperto.

Turchia: chiusura 9 febbraio.

Romania: chiusura 12 febbraio.

Ungheria: chiusura 14 febbraio.

Croazia: chiusura 15 febbraio.

Svizzera: chiusura 15 febbraio.

Serbia: chiusura 16 febbraio.

Argentina: chiusura 18 febbraio.

Emirati Arabi Uniti: chiusura 21 febbraio.

Polonia: chiusura 22 febbraio.

Russia: chiusura 22 febbraio.

Cina: chiusura 28 febbraio.

Brasile: chiusura 7 marzo.

Ucraina: chiusura 12 marzo.

Giappone: chiusura 27 marzo.

Svezia: chiusura 28 marzo.

Norvegia: chiusura 3 aprile.

USA: chiusura 23 aprile.