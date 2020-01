Arrivato in estate alla SPAL dal Salisburgo (dopo aver giocato l'ultima stagione in prestito all'Austria Vienna), Igor aveva stupito tutti, dagli addetti ai lavori ai fantallenatori, nel corso della prima stagionale contro l'Atalanta. Schierato quinto di centrocampo a sinistra, il brasiliano aveva fatto il brasiliano, con una discesa sulla fascia terminata con un doppio passo insistito e con l'assist per Andrea Petagna. Con l'andare della stagione mister Semplici lo ha arretrato nel suo ruolo naturale, ovvero quello di centrale di difesa. Ma i risultati non sono stati quelli sperati, forse anche a causa dell'andamento generale della squadra al di sotto degli standard a cui ci aveva abituato negli ultimi anni. E Igor, dopo il girone d'andata, si trova all'8° posto della Flop10 degli acquisti estivi.

I numeri di Igor alla SPAL, 8° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 15

Minuti giocati: 1.160

Gol e assist: 1 assist

Media voto TMW: 5,53