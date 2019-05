Football's coming home: 4 inglesi in finale di coppa, evento storico

"It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home". Anno di grazia 1996, l'Inghilterra ospita gli Europei per la prima volta estesi a 16 squadre. Per celebrare il ritorno del grande calcio internazionale nel Paese che ha inventato il football venne scritta una canzone divenuta un vero e proprio inno per i tifosi inglesi: "Football's Coming Home", il calcio che torna a casa.

Ed è proprio quello che è accaduto in questa stagione, che è arrivata a un epilogo mai visto: finale di Champions League e di Europa League tutta inglese. Per la precisione, con 3 squadre di Londra.

Nemmeno la Spagna che ha cannibalizzato il calcio europeo degli ultimi anni (si è fermata a 3) e nemmeno l'Italia degli irripetibii anni '80 e '90 ha centrato una doppietta, pur riuscendo a piazzare 4 finaliste nelle coppe, ma spalmate su tre finali (1989/90 con Milan, Sampdoria, Juventus e Fiorentina).

Il calcio inglese è tornato definitivamente dominante, come negli anni ruggenti pre-Heysel. La Premier League del resto è il campionato più ricco al mondo e il più affascinante. Che negli anni oltre ad acquisire i migliori giocatori ha preso i migliori allenatori di tutto il mondo, acquisendo una mentalità più aperta, più europea.

Per la prima volta sono già note le nazionalità delle vincitrici di 3 coppe europee (c'è anche la Supercoppa, il 14 agosto a Istanbul). E già sappiamo che l'Inghilterra ha superato l'Italia per Champions vinte (13 a 12) e ci ha raggiunti per quel che riguarda l'Europa League/Coppa UEFA (9 vittoria a testa).