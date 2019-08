© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notizia clamorosa, quella riportata da Gazzetta.it. Sinisa Mihajlovic guiderà il Bologna nella sfida di questa sera contro il Verona. Il tecnico rossoblù, reduce da 40 giorni in ospedale per la prima parte di cure per combattere la leucemia, questo pomeriggio ha lasciato a sorpresa l'ospedale Sant'Orsola per raggiungere la squadra in albergo. Stasera, nella prima giornata di questo campionato, sarà incredibilmente in panchina.