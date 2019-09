Gazzetta, gli stipendi della A: Genoa 11°. Schone il più ricco della rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

La prima squadra della colonna destra della classifica degli stipendi di Serie A è il Genoa del presidente Preziosi, quest'anno a quota 40 milioni al lordo. Sono 6 i calciatori i cui stipendi risultano più impattanti, essendo superiori al milione di euro. Di questi 6, tre sono contratti firmati da nuovi acquisti dell'ultimo mercato.

Il giocatore più pagato - Lasse Schone sta diventando guida tecnica sul campo, per mister Andreazzoli. Ma dal punto di vista contrattuale era già il giocatore più pagato della rosa. Sotto l'ex Ajax un poker di giocatori formato da Criscito, Zapata, Sturaro e Pinamonti. Chiude il cerchio dei contratti al di sopra del milione di euro quello di Sanabria.

Scadenze 2020 - Al termine della stagione scadrà il prestito di Tony Sanabria dal Betis. La sua situazione dovrà essere ridiscussa col club andaluso. Discorso simile per Riccardo Saponara, arrivato in estate dalla Fiorentina, e per Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. Diverse invece le situazioni di Goran Pandev e Federico Marchetti: la carta d'identità non è dalla loro parte, ma molto dipenderà dal rendimento che riusciranno aqd offrire durante questa stagione.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Schone 1,5 2021

Criscito 1,2 2022

Zapata 1,2 2021

Sturaro 1,2 2021

Pinamonti 1,2 2021

Sanabria 1,1 2020

Romero 0,9 2023

Saponara 0,9 2020

Sandro 0,9 2021

Barreca 0,85 2023

Radu 0,8 2021

Gumus 0,8 2022

Marchetti 0,7 2020

Lerager 0,7 2023

Favilli 0,7 2023

Radovanovic 0,6 2022

Ankersen 0,5 2021

Goldaniga 0,5 2020

Biraschi 0,45 2021

Kouame 0,45 2023

Jandrei 0,35 2021

Pandev 0,35 2020

El Yamiq 0,3 2021

Ghiglione 0,3 2021

Pajac 0,3 2021

Cassata 0,3 2022

Agudelo 0,25 2021

Jagiello 0,25 2023